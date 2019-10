Politie vat vier dealers op twee dagen tijd Koen Baten

12u48 4 Zele De lokale politie van Berlare en Zele heeft op twee dagen tijd vier dealers opgepakt in hun regio. Alle vier werden ze ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om drie van hen aan te houden. Een iemand is vrij onder voorwaarden. De feiten dateren van 17 en 18 oktober, maar raken nu pas bekend omdat het parket geen info wou prijs geven.

De eerste feiten vonden plaats in het Park Peeters in Zele. Naar aanleiding van een controle in het park konden de diensten twee dealers oppakken. Zij verkochten er regelmatig heroïne en cocaïne aan lokale gebruikers. Beide personen werden aangehouden.

Een dag later was het op 18 oktober opnieuw prijs. Een patrouille merkte een verdacht voertuig op en kon het vervolgens onderscheppen en controleren. Opnieuw werden twee dealers opgepakt en voorgeleid. Zij verkochten cocaïne in het centrum van Zele. Een verdachte werd aangehouden, de andere is vrij onder strenge voorwaarden.

Beide dossiers hebben geen connectie met elkaar, maar worden wel verder onderzocht.