Politie sensibiliseert om peuken niet op straat te gooien Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2020

14u46 1 Zele In samenwerking met afvalintercommunale IDM trok de politiezone Berlare – Zele de Markt van Zele op om voorbijgangers te wijzen op om hun peuk niet op de grond gooien.

De actie gebeurt in het kader van de Handhavingsweek. “Tijdens deze actieweek voeren politie en gemeenschapswachten extra controles uit op peuken in het straatbeeld. Rokers krijgen een gratis zakasbakje en worden gesensibiliseerd om hun peuk niet op de grond te gooien. Wie z’n peuk op de grond gooit, wordt aangesproken en riskeert een boete”, klinkt het bij IDM. Het duurt immers tot 15 jaar vooraleer een peuk vergaat in de natuur en dan nog blijven er giftige stoffen achter. Denk dus twee keer na voor je ze op de grond gooit.

Eerder lanceerde de gemeente Zele ook al een project in samenwerking met de middenstand om wandasbakken te voorzien aan gevels.