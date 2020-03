Politie betrapt beginnende bestuurder die drift in bocht aan station Koen Baten

23 maart 2020

10u20 0 Zele De politie heeft aan het station in Zele vrijdagavond een jonge bestuurder aan de kant gezet die aan het driften was door de bocht daar.

Hij werd opgemerkt door een patrouille die hem langs de kant kon zetten. De man kreeg eerst een proces-verbaal omdat hij onderweg was zonder een geldige reden. Omdat het om een jonge bestuurder gaat zal hij zich ook nog aan een extra boete en een bezoek aan de politierechtbank mogen opmaken. Naast de driftende bestuurder werden afgelopen weekend ook nog enkele andere verkeersovertreders betrapt. In de Driesstraat in Zele reed een bestuurder onder invloed van alcohol. Hij werd onderschept.

Op de Dendermondsesteenweg in Overmere reed een bestuurder met een voorlopig rijbewijs op een tijdstip dat niet was toegestaan. Er werden ook nog een 15-tal andere verkeersinbreuken vastgesteld over heel de politiezone.