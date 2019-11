Personeelsleden gemeente testen fietsen uit voor woon-werkverkeer Yannick De Spiegeleir

12 november 2019

17u02 0 Zele De komende drie weken krijgen personeelsleden van de gemeente de kans om zich te verplaatsen met een plooi-, bakfiets of speed pedelec. In navolging van andere gemeenten en bedrijven neemt Zele deel aan de Testkaravaan van provincie Oost-Vlaanderen: een project dat werknemers de kans geeft om een duurzaam vervoermiddel gratis uit te testen.

Het gemeentebestuur van CD&V en Leefbaarder Zele wil de mobiliteit in de gemeente deze legislatuur door een ‘fietsbril’ bekijken. “Eén van de belangrijke aspecten is uiteraard dat we zelf het goede voorbeeld geven”, zegt fietsschepen Pieter Herwege (CD&V). “Onze personeelsleden kunnen drie weken gebruikmaken van het aanbod en omdat het project op zijn einde loopt krijgen ze nadien ook de kans om de gebruikte fietsen aan te kopen voor een ‘zacht prijsje’”, aldus de schepen.