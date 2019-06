Pastoor Jan Van Raemdonck schrijft boek over gestolen ‘Michelangelo’-schilderij: “Boek aangevuld met feiten en fictie over diefstal” Yannick De Spiegeleir

27 juni 2019

17u45 5 Zele De Zeelse pastoor en historicus Jan Van Raemdonck heeft een boek geschreven over het schilderij dat begin dit jaar ontvreemd werd uit de Sint-Ludgeruskerk. In het boek komen voor- en tegenstanders aan het woord over de toeschrijving van het paneel aan de Italiaanse kunstschilder Michelangelo.

Van Raemdonck begon exact een jaar geleden een roman te schrijven over het schilderij. Op 11 januari van dit jaar werd iets na 5 uur het paneel ontvreemd uit de kerk. De ophefmakende diefstal kwam onder meer aan bod in het VTM-programma Faroek en werd zelfs opgepikt door de internationale pers.

Ondertussen ontbreekt nog steeds elk spoor van het schilderij. “Sinds de gebeurtenissen heb ik het boek aangevuld met feiten en fictie rond de diefstal. Het omvat bovendien twee hoofdstukken die de lezer terugvoeren naar de tijd en belevingswereld van Michelangelo”, verduidelijkt Van Raemdonck.

De roman wordt nu gepubliceerd via Amazon, zowel in gedrukte vorm als voor e-reader, in het Nederlands en in Engelse vertaling.

Dubbele bedoeling

“De bedoeling van het boek was oorspronkelijk de discussie rond het al dan niet toewijzen aan Michelangelo van het paneelschilderij op gang krijgen in de hoop dat er door specialisten een definitief oordeel kon gevormd worden”, verduidelijkt Van Raemdonck. “Meer nog wil ik met mijn boek de oorspronkelijke betekenis van Michelangelo in het tafereel van Jezus, Maria, Jozef en de kleine Johannes de Doper belichten. Toeschouwers van het schilderij krijgen op die manier een andere kijk op het evangelie, dat niet oproept tot machtsuitbreiding en vasthouden aan eigen standpunten, maar tot dienstbaarheid en eenheid. De roman kan ook een goede kennismaking met Michelangelo vormen, wiens genialiteit als beeldhouwer, schilder en architect kampte met zijn wispelturigheid en innerlijke onzekerheid”, klinkt het.

Sinds de diefstal op 11 januari en de internationale belangstelling voor de kunstroof heeft het boek een tweede bedoeling gekregen: het paneel in de aandacht houden zodat de zoektocht van de politiediensten tot de terugvinding van het werk kan leiden. “Misschien kan het mensen die tips over de diefstal hebben blijven aanzetten om die met de politie te delen”, besluit Van Raemdonck, die niet aan zijn eerste boek toe is. Hij heeft na twee studies over de Franse missionaris Charles de Foucauld en een boek over de Kerk, zes romans geschreven, twee biografieën en vijf kinderboekjes.

Meer info over het boek en het werk van pastoor Jan Van Raemdonck op zijn website: www.janvanraemdonck.com.