Pasar Zele roept Fonteinhof uit tot 'Pak je tijd-plekje'

11 februari 2020

13u17 0 Zele Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan werd de Zeelse afdeling van Pasar, het vroegere Vakantiegenoegens, ontvangen op het gemeentehuis. De medewerkers riepen het Fonteinhof prompt uit tot een ‘Pak je tijd’-plekje. “Het is belangrijk om regelmatig je batterijen op te laden. Dat kan je doen op een plek die je tot rust brengt”, zegt Andre D’Hooge van Pasar Zele.

Pasar Zele huldigde het plekje samen in met de burgemeester en enkele schepenen. Nadien volgde een academische zitting en receptie ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging. De feestelijkheden werden daarna verdergezet in zaal Het Gildenhuis.

Pasar Zele bezocht in het verleden trekpleister in binnen- en buitenland en in 2019 vond de 25e dauwtrip plaats. “De winter- en herfstwandelingen worden nog steeds geapprecieerd door onze leden en sympathisanten”, zegt D’Hooge.