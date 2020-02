Pas geleverde lading stro vat vuur in stal, dieren kunnen tijdig geëvacueerd worden Koen Baten

06 februari 2020

11u36 3 Zele Op de Gentsesteenweg in Zele is donderdagochtend een brand ontstaan in een stal bij een landbouwbedrijf. Een pas geleverde lading stro vatte er om een onbekende reden vuur en veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Op het dak lagen platen van asbest, maar er is geen gevaar voor de omgeving.

De brand brak uit omstreeks 10.15 uur in een stal achteraan een woning in de Gentsesteenweg. Daar stonden verschillende balen stro opgeslagen die pas geleverd waren. De landbouwers waren aanwezig toen ze de brand opmerkten en verwittigden meteen de brandweer. Zij kwamen snel ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. “Wat de brand veroorzaakt heeft, is niet duidelijk en zal waarschijnlijk niet kunnen achterhaald worden”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

“Enkele dieren werden tijdig geëvacueerd en hebben de brand overleefd. Zij moeten wel nog een controle door de dierenarts ondergaan”, klinkt het. De stal en een machine de er in stond, raakten beschadigd. “Op het dak lagen asbestplaten, maar deze zijn bijna allemaal intact gebleven waardoor het gevaar voor asbest bijzonder klein is”, aldus de burgemeester.

De brand is nu onder controle, maar de brandweer is wel nog volop aanwezig om het vuur volledig te doven.