Participatiemoment onthult toekomst site Lange Akker Yannick De Spiegeleir

25 augustus 2020

16u46 1 Zele In samenwerking met de architecten voorziet de gemeente Zele op woensdag 26 augustus een online participatiemoment over de toekomstvisie voor de site van de voormalige sporthal VHVD in de Lange Akker.

Wat gebeurt er nu de sporthal in de Lange Akker weg gaat? Hoe voorzien we meer groene open ruimte in de buurt? Tuinieren we in 2021 als buurt samen aan de Lange Akker? De gemeente Zele nodigt haar inwoners uit om de plannen voor het binnengebied aan de Lange Akker aan jullie voor te stellen.

In juni was er al een eerste overlegmoment tussen buurtbewoners, het team van architecten en lokaal bestuur. Op woensdag 26 augustus presenteren de verantwoordelijken graag de visie en het aangepaste voorstel voor de herontwikkeling. Daarbij horen we heel graag jullie mening. “Als architecten kiezen we ervoor het project niet voor te stellen als een vast gegeven, maar eerder als een raamwerk dat verder besproken kan worden. Hierdoor kunnen we de ontwikkelingsvisie verder bijsturen volgens de feedback van de bewoners”, klinkt het bij VELD Architecten.

Omwille van de coronamaatregelen is een ruime buurtvergadering niet mogelijk. Om aan zoveel mogelijk Zelenaars toch de kans te geven er bij te zijn, is er het overlegmoment.

Feedback kan live en ook achteraf via een online formulier worden doorgegeven.

Het online overlegmoment vindt plaats op de facebookpagina van Gemeente Zele. Ook als je geen facebookaccount hebt kan je meevolgen op www.facebook.com/gemeentezele/live/. Als je vooraf of na de facebook live nog feedback hebt kan je die doorgeven via het e-loket ophttps://www.zele.be/eloket/formulier/183/lange-akker-invulformulier.

De live uitzending op 26 augustus start om 19 uur en duurt maximaal 2 uur.