Oudere bestuurder eindigt in gracht nadat hij rollende fles wijn wil tegenhouden Koen Baten

30 december 2019

19u38 0 Zele Een oudere bestuurder is met zijn Mercedes in de gracht belandt nadat hij een fles wijn die aan het rollen was geraakt in een bocht wilde tegenhouden. De fles lag op zijn passagierszetel naast hem. Doordat hij de fles wilde tegenhouden lette hij niet meer op de weg en kwam hij in de gracht terecht. De man zelf bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur in de Koelaarstraat in Zele. De chauffeur nam een scherpe bocht waardoor op de passagierszetel een fles wijn aan het rollen ging. Hij raakte hierdoor afgeleid en kwam in de gracht terecht. Zijn voertuig bleef relatief intact, maar hij kon niet meer zelf uit de gracht rijden. Een voorbijganger merkte het ongeval op en verwittigde de hulpdiensten die ter plaatse kwamen.