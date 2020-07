Oude rijkswachtkazerne maakt plaats voor parking: “Sloop moet Kouter fietsveiliger maken” Yannick De Spiegeleir

03 juli 2020

14u01 5 Zele Aan de Kouter in Zele zijn deze week de afbraakwerken van de oude rijkswachtkazerne en enkele aanpalende huizen begonnen. “Nu kan het gevaarlijkste verkeers- en fietsknooppunt in Zele eindelijk worden weggewerkt”, zeggen burgemeester Hans Knop en schepen van Fiets Pieter Herwege (CD&V).



De Kouterstraat ter hoogte van de voormalige rijkswachtkazerne, die al meer dan 15 jaar leeg staat, is al jarenlang één van de gevaarlijkste fietspunten in Zele. De combinatie van geparkeerde auto’s en autoverkeer in een versmald weggedeelte, maakt dat fietsers er onmogelijk op een veilige manier kunnen passeren. Je ziet dan ook vaak dat fietsers noodgedwongen gebruik maken van het voetpad om het conflict met aankomende wagens te vermijden.

De heikele situatie behoort binnenkort definitief tot het verleden want de meerderheid van CD&V en Leefbaarder Zele bereikte een akkoord met eigenaar DERO Construct voor de afbraakwerken die plaatsvinden tussen 1 en 10 juli.

Oorspronkelijk waren er plannen om appartementen te bouwen op de site. “De markt voor appartementen in Zele is op dit moment echter verzadigd en wij kunnen ons vinden in de plannen van de gemeente om de site om te zetten naar parkeergelegenheid”, zegt Paul De Roover van DERO Construct. Ook de gemeente is tevreden over de oplossing die werd uitgewerkt. “We hebben in de eigenaar van het pand een constructieve partner gevonden. De inrichting van het perceel, in combinatie met een aangepaste weginrichting zal ervoor zorgen dat fietsers zich voortaan veilig en comfortabel in beide richtingen doorheen de Kouterstraat kunnen bewegen.”

Kortparkeren

Samen met het bouwbedrijf werkt het gemeentebestuur aan de invulling van de site na de sloop. “Bedoeling is dat er extra ruimte voor kortparkeren wordt voorzien, ter vervanging van de parkeerplaatsen die zich nu tussen de Wagenstraat en de Langestraat bevinden. Op die manier blijven de handelspanden maximaal bereikbaar voor klanten, maar creëren we de noodzakelijke ruimte om veilig te fietsen”, zegt Knop. “De parking krijgt zijn in- en uitrit langs de Drieputtenstraat om het conflict van fietsers met auto’s die de parking verlaten te vermijden. Er zal een ruime fietsenstalling worden ingeplant, bereikbaar vanaf de Kouterstraat.” De gemeente wil nog dit jaar werk maken van de vergunningsaanvragen en daarbij ook ruimte maken voor vergroening van het perceel om de Kouterstraat meer zuurstof te geven.