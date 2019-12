Oud postgebouw krijgt nieuwe functie als Sociaal Huis Yannick De Spiegeleir

18 december 2019

17u59 5 Zele Het Zeelse gemeentebestuur laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren om het voormalige postgebouw om te vormen tot een Sociaal Huis dat alle OCMW-diensten centraliseert.

“De huidige administratie van gemeente en OCMW is verspreid over 2 locaties. In het kader van de integratie van de diensten (gemeente en OCMW) is het wenselijk dat deze dienstverleningen op één centrale locatie worden voorzien. Dit moet de dienstverlening naar de burger ook ten goede komen”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

Het gemeentehuis en het postgebouw zullen voor deze verhuis moeten worden heringedeeld, gedeeltelijk verbouwd en met elkaar verbonden worden. Er zijn ook plannen om een centraal onthaal te voorzien waar de burger wegwijs wordt gemaakt. De huidige locatie van het OCMW aan de Padweg zal op termijn verkocht worden.

De kosten van de studie worden geraamd op 42.350 euro.