Orde van de Krakisten schenkt 3.000 euro aan Rode Kruis Yannick De Spiegeleir

20 januari 2020

21u32 1 Zele Op de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis van Zele werd een cheque overhandigd van 3.000 euro.

In het lokaal van het Rode Kruis in het Henri Van Daele Centrum schonken de Orde van de Krakisten de opbrengst van hun ‘Avondje Krak’, 3.000 euro, aan het goede doel. De mensen van het Rode Kruis namen de cheque dankbaar in ontvangst.