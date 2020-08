Oppositiepartij Open VLD verkiest valken boven duivenpil tegen overlast Yannick De Spiegeleir

01 augustus 2020

18u48 3 Zele De duivenoverlast in Zele beroert al enige tijd de gemoederen. Oppositiepartij Open VLD is niet overtuigd van de aanpak van de meerderheid om het probleem in te dijken met een duivenpil. “Een valk is beter om de dieren weg te jagen”, klinkt het. Schepen van Dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V) blijft overtuigd van de impact van een voorbehoedsmiddel via dierenvoeder.

“De duiven zullen in het begin misschien minder kweken, maar als er in de omliggende gemeenten geen aanpak gebeurd verhuizen die populaties gewoon na verloop van tijd naar Zele en zo nemen ze het vrijgekomen territorium in. Een felicitatie van Gaia is misschien wel mooi als ondersteuning, maar biedt resultaatgebonden geen oplossing. Gratis eten zal misschien nog meer duiven aantrekken”, stelt gemeenteraadslid Geert Roosenboom (Open VLD)

Schepen Bauwens is verwonderd door de houding van de oppositiepartij. “De keuze om te werken met de duivenpil is niet alleen een oplossing die ook op lange termijn zal renderen, maar bovendien de meest diervriendelijke methode is. Zele kampt al een aantal jaren met overlast door stadsduiven en verschillende methoden zijn al uitgeprobeerd, zoals het inzetten van een valkenier, maar geen enkele heeft tot op vandaag effect gehad pp lange termijn en het probleem opgelost, laat staan dat ze diervriendelijk is. Er zitten nu al enkele jaren slechtvalken in de kerktoren en net daar is het probleem het grootst. Er treedt gewenning op bij de duiven wat er voor zorgt dat ze geen schrik meer hebben. Met de keuze voor de duivenpil lossen we het probleem juist op aan de bron, in tegenstelling tot wat Open VLD beweert”, aldus Bauwens.