Oppositie verzet zich tegen belastingverhogingen voor handelaars: “Belasting op banners treft Zeelse middenstand” Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

16u00 0 Zele Op de jongste gemeenteraad ontstond een pittig debat tussen de oppositie en de meerderheid over enkele belastingmaatregelen. Zowel Open Vld als N-VA – Zele Vlakaf vinden dat de middenstand en ondernemers geviseerd worden. “Met de genomen maatregelen willen we het economisch weefsel in onze gemeente net versterken”, repliceert schepen van Middenstand Jos Withofs (CD&V).

Er staan deze legislatuur heel wat plannen op stapel in Zele: de creatie van een ondergrondse parking onder de Zandberg, een herinrichting van de Markt en het aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied zijn enkele van de speerpunten uit de meerjarenplanning van meerderheidspartijen CD&V en Leefbaarder Zele.

Oppositiepartijen Open Vld en N-VA – Zele Vlakaf vindt echter dat de kosten te veel worden doorgeschoven naar de lokale handelaars, vrije beroepen en ondernemers. “In tegenstelling tot vroeger moeten ook kleine zelfstandigen en vrije beroepen een bedrijfsbelasting betalen. Daarnaast betalen ze ook wanneer ze een reclamefolder uitbrengen die groter is dan A2 en wanneer ze reclameborden of spandoeken ophangen. En dit alles op een moment dat we veel leegstand kennen en ondernemers het moeilijk hebben”, zegt Kim Van Cauteren, fractieleider van N-VA – Zele Vlakaf. “Wij vragen ons ook af of de handelaars in het centrum goed bereikbaar zullen blijven. Onze fractie zal er op toezien dat dit beleid niet nefast wordt voor de middenstand in het centrum.”

Banners

Ook Open Vld protesteert sterk, met namen tegen ene belastingverhoging ‘op constructies beschermd voor het dragen van reclame’. “Deze treft de Zeelse middenstand op onnavolgbare wijze. Door vernieuwende en goedkopere technieken zoals frames en banners is sinds enkele jaren een goedkoper alternatief ontstaan voor de onbetaalbare muurborden die vaak door grote elektroketen, automerken en andere gegadigden werden gehuurd”, stelt raadslid Dirk De Mey. “Tijdens een summier onderzoek konden we vaststellen dat meer dan 25 Zeelse middenstanders van deze nieuwe geboden kansen gebruik maken. Gelet op het feit dat deze belasting fel wordt opgetrokken, zullen hiervoor bedragen moeten worden neergeteld tussen 200 en om en bij de 2500 euro op jaarbasis”, vult fractieleider Vanessa Gelorini aan.

Volgens schepen van Middenstand Jos Withofs (CD&V) wordt het geld dat uit die belasting komt geïnvesteerd. “Te veel panden in de winkelkern staan leeg. Daar willen we een mouw aan passen”, klinkt het. “Vanuit onze regierol gaan we praten met de eigenaars van de winkelpanden en immokantoren om te proberen hen ervan te overtuigen hun huurprijzen te laten zakken. Beter iets minder huur vragen en verhuren, lijkt ons. Zeker voor starters kan dit een stimulans zijn.” Als stok achter de deur verscherpt het gemeentebestuur haar belasting op leegstaande panden naar 2.500 euro per jaar met toeslagen voor panden die breder zijn dan 6 meter over meerdere bouwlagen tellen. Het gemeentebestuur wil ook actief inzetten op beleving in de kern in samenspraak met de middenstand. “Seizoensgebonden inkleding, acties om klantentrouw te stimuleren,… We willen werk maken van een actief centrummanagement en onze troeven ook buiten de gemeentegrenzen promoten.”