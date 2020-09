Oppositie en meerderheid clashen over nieuw belastingregime voor zelfstandigen Yannick De Spiegeleir

25 september 2020

12u51 8 Zele Het aangepaste belastingregime voor zelfstandigen zorgde op de Zeelse gemeenteraad voor een verhitte discussie. Oppositiepartijen N-VA en Open Vld vrezen dat de bijkomende belasting zelfstandigen in nood nog dieper in de problemen zal brengen. CD&V reageert dat ze ijvert voor een rechtvaardige verdeling van de belastingen.

Eerder deze week bond UNIZO Zele de kat de bel aan. Vooral het wegvallen van een vrijstelling van de algemene belasting op bedrijven voor ondernemers met een bedrijfsoppervlakte onder 100 vierkante meter en de belasting van ondernemers in bijberoep valt zwaar op de maag.

“De timing van dit aanslagbiljet is zeer ongelukkig. De coronacrisis woedt nog steeds en ondernemers hebben het nog steeds moeilijk. Sommige zaakvoerders hebben 80.000 à 90.000 euro omzetverlies geleden. Er zijn bijberoepers die nog geen euro hebben binnengekregen”, zegt N-VA-raadslid Timothy Debeir. “We vragen om dossier per dossier te bekijken en als mensen aangeven dat dit niet lukt, dit ter harte te nemen. Er zijn bijberoepers die dit jaar nog geen euro hebben verdiend. Op iets wat je niet hebt, kan je toch geen belasting betalen?”

“Anti-zelfstandigenbeleid”

Open Vld-raadslid Geert D’hooghe treedt hem bij. “We hebben ons in december vorig jaar al verzet tegen deze belasting en in januari gevraagd om dit minstens een jaar uit te stellen. Toen stonden we nog bijna alleen in ons verzet. Ook de zelfstandigenorganisaties drongen aan op uitstel. Nu kan iedereen met een btw-nummer kennismaken met het anti-zelfstandigenbeleid van dit bestuur. Er wordt bovendien vaak gezegd dat een bedrag van 50 euro niet veel geld zou zijn. Maar wie zijn wij om dat te bepalen? Er zijn meer ondernemers in moeilijkheden dan jullie zouden denken.”

“Fake news”

De meerderheid reageerde fel op de forse kritiek vanuit de oppositie. Schepen van Financiën Thomas Bauwens (CD&V) maakte gewag van ‘fake news’. “Wij horen signalen dat er wordt rondgestrooid als zou Zele de enige gemeente zijn die deze belasting heft. Dit is absoluut incorrect. Wij hebben voor deze belasting een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. En de tarieven zijn gelijklopend of goedkoper. Kritiek mag, kan en moet, maar ik roep om mensen correct te informeren.”

Schepen van Lokale Economie Withofs (CD&V) gaf een opsomming van de acties die de gemeente tijdens de coronacrisis in samenspraak met handelaars op poten had gezet om de middenstand te steunen. Van bestickeringsacties tot inschuifborden.

Ook burgemeester Hans Knop (CD&V) mengde zich in de discussie. “De oppositie doet alsof de belasting al geïnd wordt, alleen al dat is fake news, want er is enkel een infofiche verstuurd. Als er zaken moeten geremedieerd (bijgestuurd, red.) worden, zullen we dat doen.” De burgemeester maakte ook de vergelijking met loontrekkenden. “Jullie vragen een korting voor zelfstandigen, maar in deze coronacrisis zijn veel loontrekkenden op technische werkloosheid gezet. Wat gaan jullie doen als hier morgen een actiecomité van deze groep staat? Er is hier niemand in de zaal die beweert dat zelfstandigen profiteurs zijn. Het gaat om het rechtvaardig betalen op basis van een inkomen.”

Ook Marc Verberckmoes (Open Vld) en Herman Van Driessche (N-VA) namen nog even het woord. “Dit gaat niet over een korting, maar een verhoging van een belasting. Het bedrag van 50 euro is niet de hoofdzaak, maar wel het signaal dat hier mee wordt verstuurd”, aldus Verberckmoes. Van Driessche tot slot vond de vergelijking met loontrekkend ongelukkig. “Als je minder inkomsten hebt, betaal je sowieso minder belasting, of je nu loontrekkend of zelfstandig bent. Deze belasting is enkel van toepassing op zelfstandigen.”



De volledige discussie op de gemeenteraad kan je beluisteren via deze link (vanaf 1 uur en 20 minuten).