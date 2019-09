Open VLD Zele wil weesfietsen ter beschikking stellen aan leefloners Yannick De Spiegeleir

04 september 2019

19u42 0 Zele De Open Vld-fractie in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst heeft een voorstel geformuleerd om weesfietsen ter beschikking te stellen van mensen die leven van een leefloon.

“We merkten op dat hulpbehoevenden het vaak moeilijk hebben om zich te verplaatsen op zoek naar werk of voor het volgen van een opleiding”, merkt Katrin Baeck, Open Vld-mandataris op. “ Van hieruit lanceerden we het idee om een aantal ‘gevonden weesfietsen’, die jaarlijks via een openbare verkoop door de Gemeente Zele worden verkocht, beschikbaar te stellen aan de sociale ondersteuners van het OCMW. Op deze manier kunnen hulpbehoevenden snel en efficiënt geholpen in hun mobiliteitsprobleem”, stelt Frank De Craecker, Open Vld-mandataris. “Bovendien zou een eventuele samenwerking met o.a. het Fietspunt (aan het station) om de fietsen budgetvriendelijk in perfecte staat te brengen, dan weer een uitstekende oplossing zijn in de richting van een sociale tewerkstelling. Dit voorstel creëert een win-win situatie en de financiële oplossing wordt deels vervangen door een gerichte materiële oplossing.” Een startpakket bij het OCMW met 2 herenfietsen, 2 damesfietsen en 2 kinderfietsen, die nadien kunnen aangevuld worden, kan een snelle en directe oplossing geven aan het mobiliteitsprobleem van de hulpbehoevende. “Dit voorstel werd alvast weerhouden en bespreekbaar gemaakt binnen het huidige bestuur en OCMW. We hopen een positief gevolg”, aldus raadsleden Bijzonder Comité Baeck en De Craecker (Open Vld Zele).