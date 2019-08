Open Vld wijst op verdienste in gezonde gemeentekas Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

14u15 0 Zele Oppositiepartij Open Vld wijst op haar verdienste in de gezonde gemeentekas en het pensioenfonds voor de ambtenaren. “We zullen er over waken dat de sterke financiële positie van onze gemeente de komende jaren niet in het gedrang komt en er op termijn iets kan terugvloeien naar de Zeelse burgers”, stelt raadslid Dirk De Mey.

De partij maakte in de vorige legislaturen deel uit van de meerderheid. “Tijdens de uiteenzetting van de jaarrekeningen 2018 (gemeentebestuur, OCMW en AGB) in de afgelopen gemeenteraad werd duidelijk dat het vorige bestuur met Open Vld-meerderheid een sterk financieel beleid heeft uitgevoerd”, schetst oppositieraadslid Dirk De Mey. “Daarnaast werden ook heel wat investeringen uitgevoerd die voor de Zelenaar belangrijk waren. Zoals e volledige afwerking van GC De Wiek , de rioleringswerken in Avermaat-Meerskant met realisatie van fietspaden en of voetpaden, uitbreiding van de sportsite ‘Ter Heide’,... Door externe factoren kon de bouw van de Zeelse sporthal pas op het einde van de vorige legislatuur beginnen.”

Schuldenlast afgebouwd

“Dit is in de eerste plaats gebaseerd op een positief exploitatieresultaat van 5,5 miljoen euro (gemeentebestuur en OCMW samen). Daarnaast is tijdens de vorige legislatuur de schuldenlast op lange termijn afgebouwd: in 2014 bedroeg dit nog 23,3 miljoen euro, in 2018 echter 16,5 miljoen euro. Dit heeft ook een gezonde autofinancieringsmarge tot gevolg, niet onbelangrijk voor de vele projecten, die op stapel staan en waarvan de grondslag al in de vorige legislatuur is gelegd.

Een derde belangrijk gegeven is dat het vorige bestuur ook ingezet heeft op de verdere aanvulling van het pensioenfonds om de pensioenen van de ambtenaren veilig te stellen. “We zullen er over waken dat de sterke financiële positie van onze gemeente de komende jaren niet in het gedrang komt en er op termijn iets kan terugvloeien naar de Zeelse burgers. Alsook dient het pensioenfonds voor de ambtenaren niet aan onze aandacht te ontsnappen”, besluit Dirk De Mey, oppositie-raadslid Open Vld.