Open Vld polst naar stand van zaken voor verkeersveilige Lokerenbaan: meerderheid hoopt nog dit jaar groen licht te krijgen Yannick De Spiegeleir

01 juni 2020

13u00 0 Zele Op de jongste gemeenteraad polsten de Open Vld-gemeenteraadsleden Geert Roosenboom en Marc Verberckmoes naar een update rond de aanpassingswerken op de Lokerenbaan. Burgemeester Hans Knop (CD&V) verwacht dit jaar nog een doorbraak.

Met hun tussenkomst willen Roosenboom en Verberckmoes hun streven naar een verkeersveilige Lokerenbaan in de verf zetten. Iets meer dan een jaar geleden gebeurde er een ernstig ongeval waarbij een wagen in een gevel belandde en twee huizen beschadigde. “Zelfs één daarvan onbewoonbaar verklaard”, stelt Verberckmoes (Open Vld). “Een jaar na de feiten wordt het tijd om resultaten te zien”, aldus Roosenboom. Ook buurtbewoner Jimmy Baetens dringt aan op een oplossing. “Ik stel jammer genoeg vast dat de verkeerssituatie nog steeds onveilig is.”

Burgemeester Hans Knop (CD&V) wijst erop dat de situatie in vorige legislaturen niet werd aangepakt. “Er loopt al jaren een dispuut met een aannemer en ontwerper. De huidige meerderheid heeft dit dossier bij de horens genomen, maar wij wachten op groen licht tot het onderzoek van de gerechtsdeskundige is afgerond. We verwachten nog dit jaar te kunnen starten met ingrepen om de Lokerenbaan aan te pakken.”