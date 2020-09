Open Vld lanceert voorstel: “Eén fietspunt voor één autolaadpaal” Yannick De Spiegeleir

17 september 2020

15u27 0 Zele Op de jongste gemeenteraad lanceerde oppositiepartij Open Vld een voorstel om meer de kaart te trekken van fietsmobiliteit.

In de coronacrisis vonden meer mensen de weg naar de fiets om zich snel, duurzaam en gezond te verplaatsen. Open Vld stelt voor dat het gemeentebestuur van Zele met het project ‘Eén fietspunt vooréén autolaadpaal’ inzet op een duurzaam fietsinfrastructuurplan. “We pleiten er voor om een publieke fietspomp per bestaand autolaadpunt of nieuw fietspunt voorzien wordt om tegemoet te komen aan het stijgend gebruik van de fiets als milieuvriendelijk vervoermiddel”, zegt raadslid Geert D’hooghe. Ook Frank De Craecker, lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, zet zijn schouders onder het voorstel. “Dit kan aangevuld worden met de installatie van een fietslaadpaal en herstelpaal (al dan niet d.m.v. inrijpunten) op strategische fietspunten, zowel in het centrum als in de wijken en de rand van Zele. Ookkunnen deze uitgeruste fietspunten vergezeld worden van automaten met de nodige, kleinewisselstukken (o.a. fietsbanden). Hiervoor kan samengewerkt worden met lokale fietswinkels,wat het winkel(h)ieren ten goede komt”, aldus De Craecker.

Schepen voor Fiets Herwege (CD&V) wil zeker aan de slag gaan met het constructief voorstel. “We gaan deze input doorgeven aan het studiebureau dat bezig is met de opmaak van een nieuwe mobiliteitsstudie. Mobiele fietsinfrastructuur voorzien was sowieso al een aandachtspunt in het plan”, aldus de schepen. Open Vld dringt erop aan dat tegen de start van het volgende toeristische seizoen al resultaten moeten zijn. “Een precieze timing geven is niet mogelijk, maar Open Vld mag er op rekenen dat we hiermee aan de slag gaan”, besluit Herwege.