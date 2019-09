Open Vld ijvert voor peter- en meterschap begraafplaatsen Yannick De Spiegeleir

19 september 2019

18u11 2 Zele Om het recente vandalisme aan Zeelse begraafplaatsen tegen te gaan, stelt oppositiepartij Open VLD voor om een peter- en meterschap in te voeren.

“Grafschennis kan absoluut niet door de beugel. Een peter- en meterschap van begraafplaatsen kan dit tegengaan", zegt Schepen van Begraafplaatsen Geert Roosenboom (Open VLD). “Dit hoeft zich niet te beperken tot het openen en sluiten van de begraafplaats. De peter of meter kan ook vandalisme melden aan de politie, een beperkt onderhoud uitvoeren en de sociale controle opdrijven door zijn of haar aanwezigheid. Om deze inzet te stimuleren, kan er gewerkt worden met een vrijwilligersvergoeding. We zijn ons ervan bewust dat de ideale oplossing niet bestaat, maar met dit positief initiatief hopen we een stap in de goede richting te zetten.”