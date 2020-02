Open VLD ijvert voor camerabewaking voedselbos Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

15u39 0 Zele Tijdens de jongste gemeenteraad liet oppositiepartij Open Vld zijn appreciatie blijken voor de realisatie van het voedselbos. Ze vragen tegelijkertijd wel om camerabewaking te realiseren.

“Het is project dat tijdens de vorige legislatuur werd opgestart”, weet Geert D’Hooghe. Geert Roosenboom en Dirk De Mey (beiden Open Vld) hadden tijdens de commissiebespreking twee opvallende suggesties naar voorgebracht.

Roosenboom stelt voorom camerabewaking te installeren. “In de aangrenzende trage weg gebeuren immers geregeld kwajongensstreken. De camera kan een aanvulling zijn op de sociale controle.”

Momenteel is dit niet voorzien maar het gemeentebestuur bekijkt de suggestie om dit als nog toe te voegen rekening houdend met het financiële plaatje.

De andere suggestie: de realisatie van een educatief pad is mee opgenomen. “Gezien de verschillende wijk- en centrumscholen scholen op geringe wandel- of fietsafstand liggen, is dit de ideale locatie om binnen de voorziene leerplannen, leerlingen te laten kennis maken met groei en ontwikkeling van verschillende fruit-en bessoorten “ aldus raadslid De Mey (Open Vld).