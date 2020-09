Ondernemers protesteren met ludieke actie tegen nieuw belastingregime voor zelfstandigen Yannick De Spiegeleir

28 september 2020

20u04 0 Zele Op het Fonteinhof verzamelden maandagavond een 30-tal ondernemers om te protesteren tegen de hogere belasting die ze moeten betalen aan de gemeente. “Iedereen krijgt een belastingaangifteformulier ‘cadeau’ voor deze speciale editie van onze Shop&Win-actie. Altijd prijs”, licht Koen Certyn, voorzitter van UNIZO Zele, het symbolisch protest toe.



Er vloeide de voorbije weken al heel wat inkt over het ongenoegen van de ondernemers in Zele. Ze betreuren het wegvallen van de vrijstelling voor ondernemers met een bedrijfsoppervlakte van 100 vierkante meter. Ze wijzen er op dat heel wat ondernemers het al moeilijk genoeg hebben door de coronacrisis. “Dankzij de vorige gemeenteraad is de aangifte al geëvolueerd naar een infofiche. Sommige Zeelse ondernemers hebben er zes gekregen op één adres”, aldus Certyn. De wekelijkse Shop&Win-actie om Zelenaars warm te maken om lokaal te shoppen werd in een ludiek jasje gestoken voor het protest.

Het gemeentebestuur liet eerder al weten dat de bezorgde aangiftes grondig bestudeerd zullen worden en verdedigde haar aanpak vorige week in de gemeenteraad na kritiek van oppositiepartijen N-VA en Open Vld. “Sinds het begin van de coronacrisis overleggen we elke week met de middenstand. Samen hebben we een mooi pakket aan steun- en promotiemaatregelen uitgewerkt”, klonk het eerder.