Nieuwe opstelling biedt fietsers rugdekking Yannick De Spiegeleir

09 augustus 2019

14u06 0 Zele Het nieuwe bestuur van CD&V en Leefbaarder Zele wil deze legislatuur een prioriteit maken van fietsveiligheid. In afwachting van de opmaak van een globaal fietsplan installeert de gemeente nieuwe constructies om fietsers ‘rugdekking’ te geven bij het verlaten van een gescheiden fietspad.

De eerste opstelling die werd aangebracht is te vinden aan het kruispunt van Hansevelde en de Hermietstraat richting Hamme-Zogge en Heikant. “Deze fietsconstructie beschermt fietsers in de rug wanneer ze een gescheiden fietspad moeten verlaten. Aankomend gemotoriseerd verkeer wordt zo verplicht ruimte te maken”, licht burgemeester Hans Knop (CD&V), verantwoordelijk voor mobiliteit, toe. “Dit is een concreet voorbeeld van hoe we al met kleine ingrepen het verschil voor fietsers kunnen maken.“

Schepen van Fiets, Pieter Herwege, licht verder toe: “Er wordt momenteel druk gewerkt aan een masterplan. Dit masterplan moet ervoor zorgen dat verplaatsingen met de fiets in Zele aangenaam, comfortabel, maar vooral veilig zijn. We zoeken en bedenken oplossingen voor zowel op korte als lange termijn. We willen echter niet wachten op het globale plan. Met kleine ingrepen kunnen we de veiligheid voor fietsers immers al bevorderen.”

Naast deze eerste opstellingen, komen er later nog een aantal constructies bij. Zelenaars kunnen laten weten waar ze dit nuttig vinden via mobiliteit@zele.be Door hen in te schakelen wil het bestuur snel de meest gevaarlijke locaties in kaart brengen.