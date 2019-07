Nieuw veegplan moet zorgen voor extra netheid in gemeente Koen Baten

10u01 0 Zele De gemeente Zele wil meer dan ooit gaan voor propere straten en pleinen. Om dit te realiseren, start de gemeente samen met de technische dienst een nieuw veegplan. In eerste instantie willen ze duidelijker communiceren naar de bevolking toe over wanneer er net geveegd zal worden. “We willen vooral vermijden dat bewoners hun voertuig niet tijdelijk verplaatsen waardoor ze een boete in de bus ontvangen”, zegt schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Voor het vegen van de straten werkt de gemeente Zele met een privéfirma. De periodes om de straten te vegen zijn voornamelijk in drie vakantieperiodes doorheen het jaar. Het gaat dan om de paasvakantie, de zomervakantie en de herfstvakantie. De gemeente voorziet dertien veegdagen in het voor- en najaar, tijdens de zomer voorzien ze acht dagen om de hele gemeente te vegen. De eerstvolgende periodes zijn van 8 juli tot 17 juli en van 28 oktober tot 18 november.

“Het veegplan dat we met de gemeente gemaakt hebben kadert binnen de zorg, de pesticidevrije bestrijding en de netheid van Zele”, zegt De Donder. “We doen dit bewust tijdens de vakantieperiode om de hinder zoveel mogelijk te beperken.” Wanneer er geveegd wordt, is er een tijdelijk parkeerverbod van kracht. Sommige bestuurders merken dit te laat op en dan komt het tot een tussenkomst van de politie, wat de gemeente wil vermijden.

“We gaan de bewoners beter informeren op drie punten”, zegt De Donder. “Via alle mogelijke kanalen zullen we info verspreiden. We voorzien ook melding 48 uur voor de veegdag en met grote signalisatieborden die zichtbaar zijn voor iedereen”, klinkt het. “In 2020 worden wagens die het parkeerverbod negeren geverbaliseerd, een jaar later zullen we ze ook gewoon laten takelen, maar dit willen we liefst vermijden.” Dit jaar zal de gemeente ook nog een eigen veegmachine in dienst nemen voor het reinigen van de parken en fietspaden.

Meer info via de website van de gemeente.