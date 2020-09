Negen illegalen uit vrachtwagen gehaald op industrieterrein in Zele Koen Baten

15 september 2020

14u05 8 Zele De lokale politie van Zele/Berlare kreeg dinsdag een telefoontje over illegalen die werden aangetroffen in een vrachtwagen op het industrieterrein van Zele. De vluchtelingen waren afkomstig uit Eritrea en werden naar de dienst Vreemdelingenzaken gebracht die nu verder over hun lot zal moeten beslissen. “We halen nog regelmatig vreemdelingen uit vrachtwagens”, klinkt het bij de politie.

De politie werd ‘s ochtends naar het industriepark geroepen omdat er vluchtelingen werden aangetroffen in een vrachtwagen. Enkele weken geleden was het ook al prijs. De politie heeft de nodige vaststellingen gedaan en een dossier opgemaakt. “Alles werd dan overgedragen naar dienst Vreemdelingenzaken en zij beslissen nu verder wat er moet gebeuren. Zij beslissen of ze teruggestuurd worden of niet.”

Het is zeker niet de eerste keer dat er op het industrieterrein vluchtelingen aangetroffen worden in een vrachtwagen. “We krijgen soms telefoons van chauffeurs die plots personen opmerken in hun vrachtwagen”, klinkt het. “Het is niet elke week dat we daar staan, maar het komt nog regelmatig voor."