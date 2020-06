Nederlandse grootbank kiest voor Zeelse raamfolie om kantoren te verkoelen Yannick De Spiegeleir

25 juni 2020

15u26 0 Zele Umisol, de Zeelse producent van zonwerende en isolerende raamfolie, heeft een opdracht binnengehaald om het kantoornetwerk van de Nederlandse grootbank ABN AMRO te voorzien van raamfolie als passieve koeling.

Steeds meer bedrijven vinden in passieve koeling een oplossing voor de klimaatuitdaging. De ambities van ABN Amro reiken verder dan de klimaatakkoorden van Parijs: tegen 2030 wil de bank alle kantoren ‘Paris Proof’ maken. Daarvoor riep ze de hulp in van het ingenieursbureau Koppes Bouwkunde en een Belgisch bedrijf: Umisol, producent van zonwerende en isolerende raamfolie, uit Zele. “Dankzij onze unieke raamtoepassing kan ABN Amro zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen waarmaken. Hun ecologische voetafdruk daalt en ze zullen fors besparen op hun energiefactuur”, stelt Francis Denoo, general manager van Umisol.

Raamfolie voor optimaal comfort

ABN AMRO timmert al een hele poos aan de groene weg. In 2016 maakte het zijn filiaal in Alkmaar energie- en CO2-neutraal en behaalde daarmee, mede met de hulp van Umisol, het BREEAM-NL-In Use Excellent label. “We plaatsten er onze innovatieve raamfolies, die een optimale warmtewering met een uiterst hoge lichtdoorlaatbaarheid en een quasi volledige blokkering van de UV-straling combineren. Daardoor werd de warmtelast gereduceerd en het comfort verbeterd zonder dat het aanzicht van het gebouw is veranderd”, stelt Francis Denoo, general manager van Umisol.

Het voorbeeld van Alkmaar wordt intussen als blauwdruk gebruikt voor het volledige kantorennetwerk van ABN AMRO. “De folies hebben alleen maar voordelen. Niet alleen kunnen ze worden aangewend bij nieuwbouw en renovatieprojecten, ze hebben een lage warmte-absorptie waardoor ze perfect aan de binnenkant van ieder glastype kunnen worden aangebracht. Zo creëren ze ook geen overlast voor het personeel. Met Koppes Bouwkunde hebben we nu ook het ABN AMRO kantoor in Amersfoort en Amstelveen opgeleverd. Ook hier is een warmtewerende folie gebruikt om de warmtelast op een grote glasgevel van het gebouw beperkt te houden.”