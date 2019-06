Nails Sabrina heropent na grondige vernieuwing Yannick De Spiegeleir

24 juni 2019

15u10 0 Zele In de Armand Rubbensstraat heeft nagelstudio en groothandel in nagelproducten ‘Nails Sabrina’ afgelopen weekend de deuren heropent.

Sabrina De Meyer en haar partner Seppe Verheirstraeten kregen enkele maanden terug met brute pech af te rekenen doen de zaak moest sluiten na een defect in een afvoerbuis. Maar ze raapten al hun moed en inzet bij elkaar om de zaak in een nieuw kleedje te steken. “Er gingen zelfs geruchten de ronde dat de zaak stopgezet was of dat we de boeken hadden moeten neerleggen, maar niks is minder waar”, zeggen Sabrina en Seppe. “Na drie maanden hard labeur kunnen klanten opnieuw terecht bij ons.”

Voor meer informatie kan je surfen naar https://www.nailssabrinazele.be/. Bij Nails Sabrina kan je ook een opleiding volgen als nagelstyliste.