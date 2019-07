N-VA – Zele Vlakaf pleit voor geluidsarm vuurwerk Yannick De Spiegeleir

16 juli 2019

21u34 0 Zele Timothy Debeir (gemeenteraadslid N-VA – Zele Vlakaf) pleitte op de jongste gemeenteraad voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk in Zele.

Timothy Debeir licht toe: “Nu het verbod op vuurwerk door Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd werd, is het belangrijk om ook onze regels aan te passen. Vuurwerk is heel sfeervol en geliefd bij de bevolking. Maar onze viervoeters zijn hier minder fan van: de verhalen van verschrikte dieren die uitbreken of dingen afbreken komen elk jaar terug. Baasjes hebben het vaak moeilijk hun huisdieren rustig te krijgen. Geluidsarm vuurwerk is daarom een goed compromis: het is diervriendelijker en door het gebruik van bijpassende muziek nog steeds een spectaculaire show voor de bevolking.

De CD&V - Leefbaarder Zele-meerderheid liet optekenen dat het gemeentebestuur zich beraadt over eventuele maatregelen alvorens een definitief standpunt in te nemen.