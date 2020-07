N-VA Zele annuleert 11 juli-viering op de markt Yannick De Spiegeleir

03 juli 2020

10u55 0 Zele Met spijt in het hart annuleert N-VA Zele haar 11 juli-viering op de markt van Zele. “We willen in deze moeilijke tijden geen concurrentie zijn voor de horecazaken die wekenlang dicht moesten blijven door de coronapandemie en besloten daarom de drink te annuleren”, zegt voorzitter Sven Caudron.

Sven Caudron, voorzitter N-VA Zele licht toe: “We twijfelden of we onze viering zouden laten doorgaan. Maar we vonden dat we dit niet konden verantwoorden: we willen geen inkomsten afsnoepen van de horecazaken die wekenlang gesloten moesten blijven en nu hun verlies proberen goed te maken. We laten onze Vlaamse feestdag niet zomaar passeren, wie zijn leeuwenvlag uithangt, mag naar jaarlijkse traditie een bestuurslid aan de deur verwachten met een kleine attentie. We roepen iedereen op om er toch een gezellige en fijne dag van te maken.”

“En na het uitdelen geven we het goede voorbeeld en gaan we samen een terrasje doen”, lacht Sven

Wie zijn Vlaamse leeuw laat wapperen mag een attentie verwachten. “We nemen hiervoor de nodige veiligheidsvoorschriften in acht. Wie nog geen vlag in zijn bezit heeft, kan ons contacteren via zele@n-va.be of via onze facebookpagina https://www.facebook.com/NVAZele”, zegt Caudron.