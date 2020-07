N-VA verheugd over verlenging deadline speelstraten Yannick De Spiegeleir

08 juli 2020

16u29 0 Zele Kim Van Cauteren, fractieleider N-VA – Zele Vlakaf, stelde op de jongste gemeenteraad voor de deadline om een speelstraat aan te vragen in Zele te verlengen. De meerderheid van CD&V en Leefbaarder Zele zal gehoor geven aan haar vraag.

Kim Van Cauteren licht toe: “In principe moesten alle aanvragen voor 1 mei binnen zijn bij de gemeente, maar gezien de corona-uitbraak werd een afwachtende houding aangenomen. Nu velen geen reisplannen hebben deze zomer, willen we hen stimuleren om er een leuke vakantie met de buren van te maken. Ideaal voor de sociale cohesie.”

Schepen van Jeugd Pieter Herwege (CD&V) stond niet weigerachtig tegenover het voorstel. “Als we daar soepel mee kunnen omgaan. Dan moeten we dat doen.”

Extra spelmateriaal

Daarnaast stelde N-VA ook voor om extra spelmateriaal en eventueel springkastelen ter beschikking te stellen voor wie een speelstraat inricht of voor jeugdbewegingen en speelpleinen. De Vlaamse overheid gaf Zele meer dan 200 000 euro subsidies voor de jeugd-, sport- en cultuursector die zwaar getroffen is. De gemeente kan dat geld vrij spenderen. “Naast een verdubbeling van de subsidies van 2019 van de Zeelse verenigingen, bekijkt men ook of er extra materiaal kan aangekocht worden voor de gemeentelijke uitleendienst. We stelden ook voor springkastelen van een Zeelse verhuurder op te nemen in het aanbod. Dit is een leuk extraatje voor de allerkleinsten”, aldus nog Van Cauteren.