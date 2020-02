Mysterieus ‘niet zwemmen’-bordje duikt op in Zeels straatbeeld Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

16u17 2 Zele ‘Niet zwemmen. Gevaarlijke zone. Strand afgesloten na besluit van de gemeente’. Die boodschap, vertaald uit het Engels, staat te lezen op verschillende mysterieuze bordjes die opduiken in het Zeelse straatbeeld in combinatie met een haaienvin.

Bij het gemeentebestuur zijn ze echter niet op de hoogte van wie achter de actie zit. In piepkleine letters staat echter ook #denorly te lezen. Een verwijzing naar de voormalige cinema in Zele? Een zoektocht via Google leidt alvast naar een aankondiging van het concert ‘A Night at The Orly’ van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia in het kader van Zele Zoemt ‘met een stevige knipoog naar een iconisch stukje Zeelse cinemageschiedenis’.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.