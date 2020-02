Multidisciplinaire praktijk ChiFa opent deuren in Heikant: “Laagdrempelige zorg voor kinderen én volwassenen” Yannick De Spiegeleir Johan Picqueur

24 februari 2020

11u35 4 Zele In een voormalig rusthuis in de Heikant heeft een team van professionele zorgverstrekkers feestelijk de deuren geopend van de multidisciplinaire praktijk Child & Family.

Psychotherapie, kinesitherapie of ergotherapie, maar ook stresscoaching, studiebegeleiding of coaching van kinderen of jongvolwassenen met autisme. Bij ChiFa, een afkorting van Child & Family, maar ook Arabisch voor herstel, genezing en verlichting, kan je terecht voor een breed spectrum van disciplines.

“Elk herstelproces is persoonlijk en uniek. We willen kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen een ondersteunende zorg op maat aanbieden”, zeggen kinder- en jeugdpsychiater Emine Ertürk en klinisch psychologe Katrien De Wandel, die samen met zes andere zorgprofessionals het gezicht vormen van de nieuwe praktijk.

“We willen een totaalplaatje aanbieden. Deze samenwerking onder één dak leidt tot een betere toegang en kwaliteit voor cliënten omwille van het aanbod van een brede zorg. We willen daarnaast een antwoord bieden op de lange wachttijden die er bestaan in de sector, zowel voor kinderen als volwassenen én tegelijkertijd laagdrempelig zijn”, klinkt het. “Daarom willen we ook samenwerken met scholen en het CLB om kwetsbare kinderen en gezinnen te bereiken.”