Motor gaat in vlammen op door technisch defect Koen Baten

14 augustus 2019

14u52 0

Op de Gentsesteenweg in Zele is rond de middag een Harley Davidson volledig in vlammen op gegaan. De bestuurder reed in de richting van Zele toen hij plots merkte dat er iets niet klopte. Hij kon zijn voertuig nog langs de kant zetten waarna het meteen in brand vloog.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niets anders meer doen dan de motor gecontroleerd laten uitbranden. De bestuurder zelf raakte niet gewond. Er was geen verkeershinder door de brand aan de motor.