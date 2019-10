Mooie opkomst voor Zeelse Nacht van de duisternis Yannick De Spiegeleir

20 oktober 2019

14u06 0 Zele In Zele vonden tientallen deelnemers zaterdagavond de weg naar de ‘Nacht van de Duisternis’.

Het gemeentebestuur vroeg aan de inwoners om thuis de lichten te doven en met buurtbewoners, vrienden en familie in plaats van een daguitstap, een nachtuitstap te maken. Aan het gemeentehuis vertrok een wandeling met verteller Frank Van Mossevelde. “Frank vertelt in Park Peeters bij kaarslicht een verhaal over Jan Praet en zijn rovers”, zegt schepen Francis De Donder. En wat later was er nog een tweede verhaal in het bos van het Sportpark Ter Elst. “Normaal was dit voorzien op zaterdag 12 oktober, maar aangezien het nog kermis is te Zele werd dit initiatief in het kader van de veiligheid verplaatst”, aldus De Donder