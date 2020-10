Mogelijke doorbraak in verdwijningszaak Brian Borms: Drie verdachten opgepakt, een persoon voorgeleid bij onderzoeksrechter Koen Baten

01 oktober 2020

10u02 0 Zele Er is een mogelijke doorbraak in de verdwijningszaak rond Er is een mogelijke doorbraak in de verdwijningszaak rond Brian Borms uit Zele. Na drie jaar werden bij verschillende huiszoekingen drie verdachten opgepakt in Zele en Lokeren. Twee van hen zijn vrijgelaten, een van hen wordt donderdag voor de onderzoeksrechter geleid in Dendermonde. Er zou onder andere DNA gevonden zijn van Borms. Na drie jaar lijkt het onderzoek dus in een stroomversnelling te komen.

Brian Borms verdween op 31 mei 2017. De toen 23-jarige man verliet zijn ouderlijke woning in Zele met de bankkaart van zijn moeder en vertrok richting Antwerpen. Hij keerde nadien terug met de trein en stapte af in Lokeren. Daar belde hij zijn moeder of ze hem wilde komen ophalen aan Bakkerij Roelandt. Zijn moeder sprong in de wagen, maar toen ze ter plaatse kwam, was Brian al verdwenen. Zijn gsm nam hij niet meer op, maar zijn signaal werd tot 5 juni wel nog opgepikt door een gsm-mast in de buurt van Lokeren.

Grondiger huiszoekingen

Deze week werden drie verdachten opgepakt in de zaak na huiszoekingen in Zele en Lokeren. Alles kadert in het drugsmilieu. Twee van de drie verdachten zijn ondertussen weer vrijgelaten. Een derde wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Er zijn grondige bewijzen gevonden tegen hem. Het zou onder andere gaan om DNA van Brian Borms en telefonie-onderzoek dat wijst naar de verdachte. Het DNA duurde even om te vinden omdat de verdachte de sporen probeerde te wissen.

De bal ging aan het rollen na een nieuwe huiszoeking in de zaak. Daar zou eerder al eens gezocht zijn, maar toen werd niets gevonden. Bij een tweede grondigere huiszoeking werden wel bewijzen gevonden. Na drie jaar heeft de familie weer hoop te weten te komen wat er met Brian is gebeurd.

Drugsprobleem

Brian kampte met een drugsprobleem en had slechte vrienden. De verdwijning van de jonge Zelenaar kadert in het drugsmilieu. Ook de arrestaties zouden plaatsgevonden hebben in dat milieu. In 2018 werden al verschillende zoektochten gehouden in Overmere in vijvers en waterputten, maar de jongeman bleef spoorloos. In oktober 2019 werd nog een grootschalige zoektocht gehouden in de Bosstraat in Zele. De woning van D.K. werd toen doorzocht, maar er werd niets gevonden.