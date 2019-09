Moerenlopers schenken 5.500 euro aan kinderkankerfonds Yannick De Spiegeleir

13 september 2019

14u59 0 Zele Het Zeelse Roparunteam De Moerenlopers, uit Zele heeft deze week een financiële bijdrage overhandigd aan het kinderkankerfonds gevestigd in het UZ Gent.

“Begin dit jaar hadden we een gesprek met de betreurde Pieter Lerno (16) over wat hij miste op de afdeling als tijdverdrijf tijdens een ziekenhuisopname. Pieter gaf aan dat er veel ter beschikking is voor jongere kinderen maar te weinig voor adolescenten/tieners. Met deze info hebben we contact opgenomen met het kinderkankerfonds en 5.500 euro geschonken om aan de noden tegemoet te komen. Pieter kan hier jammer genoeg zelf geen gebruik meer van maken, maar hij vond het wel belangrijk dat dit gedaan zou worden voor zijn lotgenoten.”

De Moerenlopers hebben de financiële middelen ontvangen via de Brandweer van Zele. Het gaat om een deel van de opbrengsten van het Fonteinhof tijdens de Roparun doortocht van eerder dit jaar. “Op deze manier dragen alle Zelenaars hun steentje bij.”