Modebewust mèt mondmasker: Fleur de Lin-gastvrouw Barbara schittert met ontwerp van Nicky Vankets Yannick De Spiegeleir

10 juni 2020

18u06 0 Zele Het was even wennen deze week bij Het was even wennen deze week bij de heropening van de horeca : het verplichte mondmasker voor wie je bestelling opneemt of je bedient. Bij restaurant Fleur de Lin in Zele maken ze van de nood een deugd. Barbara Dhondt bedient de gasten met een stijlvol mondmasker van de bekende Hasseltse modeontwerper Nicky Vankets.



“De samenwerking kwam er eerder per toeval. Nicky kwam al bij ons in het restaurant eten en zo geraakten we aan de praat. De mondmaskers zijn aangepast aan mijn tenue die in de toekomst ook door hem zal ontworpen worden”, verduidelijkt gastvrouw Barbara. “Het geeft een extra persoonlijke touch aan ons restaurant.”

Ook chef Lode De Roover, zijn keukenteam en het personeel voor de zaal hebben hun eigen specifiek mondmasker. LOde draagt een volledig wit masker, beide teams draagt een wit masker met een gouden accent en het opschrift: “We ‘Fleur de Lin’ you’. “Zo willen we onze appreciatie uitdrukken voor onze klanten die we zolang hebben moeten missen”, zegt Barbara.

Intussen kregen Lode en zijn team ook meer nieuws over de Bocuse d’Or. Het officieuze Europees kampioenschap gastronomie in Tallinn is door de coronacrisis uitgesteld naar het weekend van 15 en 16 oktober. Dat geeft het Belgische team onder leiding van Lode de kans om zich nog beter voor te bereiden op de wedstrijden.