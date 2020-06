Miriam (64) en Robert (66) gaan na 40 jaar en 3 bloeiende middenstandszaken in Zele met pensioen: “Zouden het zo opnieuw doen” Yannick De Spiegeleir

26 juni 2020

12u06 5 Zele Miriam De Smet (64) en Robert Roels (66) deelden bijna 40 jaar lang lief en leed als ondernemend koppel op de Markt van Zele. Op zaterdag 27 juni trekken ze de deur van hun pralinewinkel Leonidas Zele aan de Avil Geerincklaan achter zich dicht. Het was de derde zaak die ze 24 jaar geleden samen uit de grond stampten naast het toenmalige café De Fontein en Fijnkost Den Toren op de Markt. “We vonden het altijd belangrijk om de handen in elkaar te slaan met de andere Zeelse middenstanders.”

Miriam is in haar vrije tijd gepassioneerd fotografe en samen deelt het koppel ook een passie voor reizen en ritjes met de moto. Van het zwarte gat hebben ze geen schrik, maar denken aan die laatste dag in de winkel brengt toch de nodige emoties naar boven. “Samen met ons gaan ook winkelbedienden Christiane en Monique in pensioen. Zij vormden jarenlang mee het gezicht van de winkel. We hebben altijd veel geluk gehad met zo’n trouwe medewerkers”, vertelt Miriam.

Het ondernemersverhaal van Myriam en Robert begon echter in 1982 met café De Fontein op de Markt, het huidige Brasserie Jolie. In 1986 maakten ze de overstap naar Fijnkost Den Toren, toen op de Markt nu gelegen in de Cesar Meeusstraat. “Het was een keuze in functie van ons gezinsleven. We wilden tijd maken voor onze dochters Ellen en Leen.” Het ondernemersbloed zit duidelijk in de familie, want Ellen heeft in Zele haar eigen schoonheidssalon en Leen is naast lerares ook bloemiste in bijberoep. Van Fijnkost Den Toren namen Robert en Miriam in 2014 afscheid, maar hun pralinezaak Leonidas die ze openden in 1996 bleef wel al die tijd open. Tot zaterdag, want het ondernemerskoppel gaat met pensioen. Na zes weken sluiting neemt Sabrina Meyvaert het roer over van Leonidas.

(lees verder onder de foto)

Verder kijken dan eigen zaak

“We zijn best trots om te kunnen zeggen dat de drie zaken die we uit de grond hebben gestampt nog steeds bestaan en een vervolg krijgen. We hebben zeker geen spijt van de afgelopen 40 jaar en zouden het zo opnieuw doen”, zegt Robert. “Het is voor ons altijd belangrijk geweest om verder te kijken dan onze eigen zaak.” Als voorzitter van de middenstandsvereniging van de Markt stond Robert mee aan de wieg van de Zeelse profijtdagen. “We hebben zelf nog kerstbomen naar de Markt gehaald om voor de nodige sfeer te zorgen. Aan hetzelfde zeel trekken als middenstand, we vonden het altijd belangrijk, net als een goede verstandhouding en samenwerking met het gemeentebestuur. Hopelijk blijft dit in de toekomst een prioriteit.”

Zolang de voorraad strekt

Door de coronatijden is een afscheidsfeest niet mogelijk, maar toch willen Miriam en Robert hun klanten zaterdag nog een laatste keer in de watten leggen. “Wie een halve kilo pralines koopt, krijgt er gratis 250 gram bij, zolang de voorraad strekt”, aldus het koppel.