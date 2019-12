Minnezangers verzorgen kerstconcert in kerk Avermaat Yannick De Spiegeleir

20 december 2019

17u26 0 Zele Onder leiding van Johan De Leenheer verzorgde het mannenkoor De Minnezangers onlangs een kerstconcert in de kerk van Avermaat.

Het koor ‘De Minnezangers’ bestaat meer dan 50 jaar. De roots ervan liggen in het Pius X-college in Zele. Opgestart als knapenkoor in 1961 werd het in 1989 omgevormd tot een volwaardig mannenkoor.

Ondertussen hebben De Minnezangers al heel wat naambekendheid verworven binnen de wereld van de Vlaamse koormuziek, met onder meer concerten en optredens in binnen- en buitenland en deelnames aan internationale koorwedstrijden en –festivals.