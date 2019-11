Mexico is Roparunthema 2020: “Zele, haal je sombrero maar boven” Yannick De Spiegeleir

10 november 2019

10u28 0 Zele De Zelenaars mogen zich opmaken voor een feestje in Mexicaanse stijl. Op de kaas- en wijnavond van de Kloddelopers werd ‘Fiesta Mexicana’ verkozen als nieuw thema voor de de Roparundoortocht in 2020.

De aanwezigen op de avond hadden de keuze tussen China en Mexico. Ronny Fierens en Eugeen De Kimpe liepen respectievelijk verkleed als een Mexicaan en een Chinees. De keuze viel overduidelijk op het Noord-Amerikaans land dat bijna 100 stemmen meer binnenhaalde dan de Aziatische optie. Afwachten of het thema even spectaculair wordt ingevuld als dit jaar toen Zele ‘in vuur en vlam’ stond voor de 15de Roparundoortocht, maar het enthousiasme in de gemeenteschool was zaterdagavond in elk geval groot bij de bekendmaking.

Ook de Zeelse brandweerlieden verschenen op het appel. “De draak die jullie vorig jaar maakten, is het mooiste wat we ooit al gezien hebben. We appreciëren enorm wat jullie doen”, zegt Lieve Van Cauteren van de Kloddelopers. Brandweerkorporaal Bart De Wilde reageerde met een kwinkslag. “Zelf had ik voor outsider China gekozen, maar wie weet zetten we nu wel een ‘Trumpse’ muur in plaats van een Chinese muur in Zele. We zijn nog volop aan het brainstormen.” De brandweerlieden overhandigden een cheque van 6.000 euro aan de Kloddelopers. “Vorig jaar was onovertroffen. Met 68 geconsumeerde vaten zetten we een nieuw record neer”, aldus De Wilde. Ook voor het VAKLO-project, dat gezinnen met een familielid met kanker de kans biedt om op vakantie te gaan, was er nog een aparte cheque van 2.000 euro voorzien.

De Kloddelopers op hun beurt maakten bekend dat ze middelen vrij hadden gemaakt om een rolstoelfiets voor woonzorgcentrum De Vliet aan te kopen. Zo kunnen de bewoners van het rusthuis genieten van de buitenlucht samen met iemand die hen op sleeptouw neemt.

Het laatste woord was voor burgemeester Hans Knop die tevreden terugblikte op de elfde verkiezing van Zele als dé Roparungemeente. “Er zijn Nederlandse gemeenten die ons die titel willen afsnoepen, maar zover gaan we het niet laten komen. Die vierde dodo (erkenning die gemeente krijgt per drie titels als Roparungemeente) moet naar hier komen. Dus Zelenaars: haal die sombrero uit de kast!”

De volgende Roparundoortocht zal plaatsvinden van zaterdag 30 mei tot maandag 1 juni.