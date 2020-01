Meester Ben redt leven van Marthe (9) nadat ze zich verslikt: “Gelukkig kon ze nog naar haar keel wijzen...” Yannick De Spiegeleir & Johan Picqueur

08 januari 2020

14u25 12 Zele Op wijkschool De Vlinderboom in Durmen is dinsdag op het nippertje een tragedie vermeden. Nadat ze zich verslikt had in een tussendoortje, verloor leerlinge Marthe Fiers uit het vierde leerjaar het bewustzijn. Dankzij een geslaagde reanimatiepoging redde leerkracht Ben Dupont haar leven. “We zijn de school en meester Ben ontzettend dankbaar voor hun daadkracht”, zegt Gerrit Fiers, papa van Marthe.

Het is dinsdagochtend iets na tien uur als Marthe haar koekendoos opent om een tussendoortje op te eten. Plots gaat het mis als er een brok in haar keel blijft hangen. Het meisje raakt in ademnood. Leerkrachten en leerlingen die in de buurt zijn, slaan meteen alarm en halen er in allerijl meester Ben bij die een doorgedreven EHBO-opleiding achter de rug heeft. Een maatregel die er kwam op aangeven van de directie van De Vlinderboom die voor elke vestiging van de school iemand aanduidt om de opleiding te volgen.

“Door de snelle reflex van mijn collega’s en medeleerlingen was ik vrij snel ter plaatse. In eerste instantie dacht ik aan een epilepsieaanval door de stuiptrekkingen die ze had, maar Marthe was gelukkig nog bij machte om naar haar keel te wijzen. Ze sloeg op dat moment al paars uit dus er was geen tijd te verliezen”, doet meester Ben zijn verhaal. “Ik ben meteen gestart met een hartmassage en mond-op-mondbeademing. Marthe had toen al het bewustzijn verloren. Gelukkig kwam er na de tweede beademing terug belletjes in haar mond en kwam ze terug bij bewustzijn. Zo kon ze het obstakel in haar keel alsnog doorslikken en konden we een drama vermijden.”

Eeuwig dankbaar

Na een controle in het ziekenhuis kon Marthe woensdag al terug de lessen hervatten. Haar ouders schreven een brief om de school, en in het bijzonder meester Ben, uitdrukkelijk te bedanken voor hun alerte optreden. “We zijn nog steeds een beetje van slag om wat er gebeurd is en wat de gevolgen hadden kunnen zijn. Dankzij de adequate tussenkomst van een fantastisch samenwerkend lerarenkorps zijn we aan een tragedie ontsnapt”, zegt papa Gerrit Fiers. “We bedanken meester Ben in het bijzonder. We hebben veel bewondering voor zijn daadkracht tijdens het uitvoeren van de eerste zorgen. Zonder zijn kennis en kunde hadden de gevolgen dramatisch kunnen zijn. We zijn de school en meester Ben eeuwig dankbaar.”