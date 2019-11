Meerderheid weigert voorstel van oppositie om gemeenteraad uur te verlaten: “Een openbare zitting uitstellen kan niet” Yannick De Spiegeleir

20 november 2019

18u14 0 Zele Om donderdagavond aanwezig te kunnen zijn op een infoavond over de windmolenplannen in Zele opperde Open Vld-fractieleider Vanessa Gelorini namens de oppositie het voorstel om de start van de gemeenteraad een uur te verlaten. Haar vraag ving echter bot bij gemeenteraadsvoorzitter Maria Verheirstraeten (CD&V). “Een openbare zitting uitstellen kan niet”, klinkt het.

Naar aanleiding van het burgerinitiatief om een info-avond te organiseren in het kader van de komst van nieuwe windmolens in enkele randwijken van Zele, had Vanessa Gelorini, fractieleider Open Vld, de vraag gericht aan de voorzitster van de gemeenteraad, met gemeenteraadsleden in kopie, om de aanvang van de gemeenteraad op 21 november uitzonderlijk met een uur te verlaten. “Deze participatieve vergadering valt namelijk samen met de aanvang van de gemeenteraad. Over de partijgrenzen heen vinden we het belangrijk om de stem en de bekommernissen van de betrokken burgers te aanhoren, dat is immers onze taak”, aldus Gelorini. Dat hieraan geen gehoor door de voorzitster gegeven wordt, vindt de oppositie een spijtige zaak. “We hadden tenminste verwacht dat de meerderheid hun beleidsvisie rond burgerparticipatie in dit belangrijk dossier ging waarmaken, maar blijkbaar kunnen er enkel participatiemomenten plaatsvinden als de meerderheid ze organiseert”, vult Kim Van Cauteren, fractieleider N-VA aan.

“Dat we met een kluitje in het riet gestuurd worden, met de mededeling dat op 28 november de effectieve participatievergadering doorgaat, vinden we zeer misplaatst, omdat deze infomarkt georganiseerd wordt door de projectontwikkelaar Eoly van Colruyt Group. Dit creëert een valse perceptie. Trouwens, in de vorige legislatuur verweet de huidige meerderheid als oppositie ons steeds van een gebrek aan burgerparticipatie. Waar zijn ze nu?”, zegt Serdar Celik, fractieleider sp.a.

Geen optie

Bij de meerderheid klinkt echter een ander geluid. Gemeenteraadsvoorzitter Maria Verheirstraeten (CD&V) liet de oppositie per kerende weten dat het uitstel van de gemeenteraad geen optie is. “Een openbare zitting uitstellen of later laten aanvatten kan niet”, klinkt het. Het gemeentebestuur liet ook een brief bezorgen aan de betrokken bewoners. “Zele wil alle kansen geven aan hernieuwbare energie, op voorwaarde dat de leefbaarheid van onze buurten en wijken gegarandeerd blijft. Durmen is gelegen tussen twee bedrijventerreinen en maakte enkele jaren geleden de plaatsing van windturbines mee, met de daarbij horende hinder door slagschaduw en geluid. De draagkracht van de wijk is daardoor gevoelig verzwakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de voorbije weken ongerustheid ontstond over een nieuw windturbineproject in het oude bedrijventerrein. De buurtvergadering van 21/11 valt jammer genoeg samen met de vergadering van de gemeenteraad. Daardoor kunnen we niet aanwezig zijn. Ervaar dit alsjeblieft niet als een gebrek aan betrokkenheid bij jouw wijk. We volgen dit dossier op de voet en blijven contact houden met de wijkvertegenwoordigers.”