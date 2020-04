Meerderheid stelt steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemers voor – oppositie blijft op honger zitten Yannick De Spiegeleir

24 april 2020

17u08 0 Zele De gemeente heeft haar pakket van steunmaatregelen voor de lokale middenstand en de bedrijven in Zele voorgesteld. “Om onze ondernemers zoveel mogelijk zuurstof te geven, stellen we alvast de uiterste betaaldatum van de bedrijfsbelastingen uit met vier maanden bovenop de standaard geldende 2 maanden”, zegt schepen van Financiën Thomas Bauwens (CD&V). Oppositiepartij N-VA had liever gezien dat de nieuwe bedrijfsbelasting met een jaar werd uitgesteld.

Naast het uitstel tot betaling van 6 maanden engageert Zele zich om de facturen van lokale handelaars te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst. “Dat moet verhinderen dat zij in cashflowproblemen komen. Marktkramers hoeven ook geen standgeld te betalen voor markten die niet zijn doorgegaan. Zij die al voor een heel jaar hebben betaald, zullen een verrekening krijgen. Ook het debiteurenbeheer wordt licht aangepast. Voor Zelenaars die door de coronacrisis in een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen, stellen we ons flexibel op en gaan we steeds in overleg op zoek naar oplossingen op maat”, klinkt het

Tot slot schort het AGB de concessiebijdrage voor de horecazaken binnen de gebouwen van het AGB, op voor april en mei. “Mochten de horecazaken ook na mei nog niet open mogen voor het publiek, zullen we deze maatregel opnieuw bespreken binnen het directiecomité van het AGB. We hebben nog geen zicht op de gevolgen van de crisis voor de gemeentelijke financiën en dus moeten we doordacht tewerk gaan, maar dit zijn alvast maatregelen die we snel konden nemen,” zegt Bauwens.

De voorbije weken vergaderde het gemeentebestuur ook intensief met de middenstandsorganisaties in een tasforce lokale economie. Samen werken ze maatregelen uit die een doorstart van het lokale handelsapparaat mogelijk maken eens de federale overheid de crisismaatregelen terugschroeft.

Uitstel

N-VA gemeenteraadslid Timothy Debeir betreurt dat de extra bedrijfsbelastingen die dit jaar voor het eerst geïnd worden – bovenop alle andere bedrijfsbelastingen – geen jaar uitgesteld worden. Op de gemeenteraad van gisteren wilde de meerderheid niet verder gaan dan 4 maand uitstel van betaling. Ondernemers die moeten sluiten door de Coronacrisis konden de ademruimte nochtans gebruiken.

Debeir licht toe: “Dat de meerderheid haar beleidsplan zo snel mogelijk wil uitvoeren is logisch. Maar de uitzonderlijke omstandigheden tijdens deze coronacrisis vragen om enige flexibiliteit. Heel wat ondernemers hebben het zwaar, sommigen vragen zich af of ze het hoofd boven water kunnen houden. Een jaar uitstel voor nieuwe belastingen geeft hen de ademruimte die ze nu broodnodig hebben. De N-VA fractie stelt voor de nieuwe belastingen een jaar uit te stellen. Bepaalde prestigeprojecten schuiven misschien ook met een jaar op, maar liever dat dan een reeks faillissementen.” Ook oppositiepartij Open Vld gaf eerder deze week al te kennen dat het op haar honger blijft zitten qua steunmaatregelen.

Opbod

Burgemeester Hans Knop: “We hoeden ons voor een opbod aan blinde maatregelen. Door doordacht met de centen om te springen en ze daar in te zetten waar ze echt nodig zijn, kunnen we doen wat moet zonder onze financiële situatie te ondermijnen. Voorlopig hebben we daardoor ruim 160.000 euro kunnen vrijmaken voor initiatieven die Zelenaars ertoe moeten aanzetten onze lokale handelaars te ondersteunen door vanaf nu zoveel mogelijk lokaal te blijven kopen. Dat komt bovenop de middelen die we al inzetten voor communicatie‐ en beschermingsinitiatieven ten aanzien van de Zeelse bevolking. We bekijken ook op welke manier we Zeelse gezinnen die door de crisis werden getroffen het best kunnen ondersteunen.”