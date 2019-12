Meer dan 20.000 euro geïnd en voor 13.000 euro aan boetes uitgeschreven bij grote controle op Europalaan Koen Baten

18 december 2019

15u07 12 Zele De grote controle die de politiezones Berlare/Zele en Lokeren samen met de federale, de douane en de belastingdienst woensdag hebben uitgevoerd, hebben heel wat overtredingen aan het licht gebracht. Zo werd er voor meer dan 20.000 euro aan inningen gedaan en werd er zelfs een vrachtwagen in beslag genomen.

In totaal werden bij de controle 413 ademtesten afgenomen. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal voor alcohol in het verkeer. Nog een andere bestuurder was onder invloed van drugs. De politie kon ook een pv voor de technische keuring opmaken en een niet-verzekerd voertuig werd in beslag genomen.

Verder werden er drie inbreuken vastgesteld op het rijbewijs. Er werden maar liefst zeventien pv’s voor waarschuwingen uitgeschreven voor kleine technische gebreken. Negen bestuurders kregen een onmiddellijke inning onder andere wegens het gebruik van de gsm in de wagen. Drie vreemdelingen kregen ook een boete die ze ter plaatse moesten betalen.

De politie kon ook 13.210 euro aan boetes uitschrijven voor verschillende inbreuken op zwaar vervoer. Het gaat dan over de tachograaf, vergunningen, ladingzekering enzovoort. Eén voertuig werd ook betrapt met rode diesel. Tot slot werden er ook nog acht processen-verbaal opgesteld voor achterstallige betalingen,in totaal voor 20.012 euro.