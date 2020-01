Man overleeft crash tegen geparkeerde oplegger niet Koen Baten

25 januari 2020

07u30 16 Zele Op de Europalaan in Zele is afgelopen nacht een man om het leven gekomen in een verkeersongeval. De bestuurder crashte tegen een geparkeerde oplegger. Zijn wagen kwam bijna volledig onder de vrachtwagen terecht. De bestuurder, een man, overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde om 5.00 uur vanochtend in de richting van Dendermonde. De bestuurder was op weg met zijn Ford in de richting van Dendermonde. Om een nog onbekende reden ging het mis en reed hij aan volle snelheid in op de geparkeerde vrachtwagen. De man overleefde de zware klap niet.

De Europalaan in Zele was een tijdlang afgesloten in de richting van Dendermonde om de nodige vaststellingen te doen. Het is niet de eerste keer dat een bestuurder hier het leven laat bij een zwaar ongeval.

