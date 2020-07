Man (54) dood aangetroffen in woning: familie had al hele tijd niks meer van hem gehoord Koen Baten

13 juli 2020

14u45 4 Zele De brandweer van Zele heeft maandag rond de middag een 54-jarige man dood aangetroffen in zijn woning. De man moet er al een tijdje gelegen hebben, want het lichaam vertoonde al verregaande tekenen van ontbinding. Het was uiteindelijk iemand van zijn familie die alarm sloeg omdat de man al een tijdje niet meer van zich liet horen.

Rond 12.15 uur maandagmiddag kwam de brandweer en de politie ter plaatse aan de woning na een ongerust telefoontje van iemand van de familie. De man werd aangetroffen boven in zijn woning in Huivelde. Ze hadden hem al een lange periode niet meer gehoord of gezien en maakten zich ongerust.

Een brandweerploeg van Zele ging met speciale pakken naar binnen en trof daar de man aan in de woning. Hij moet al een hele tijd overleden zijn. Hij stierf een natuurlijke dood. Het lichaam van de man werd opgehaald door de begrafenisondernemer.