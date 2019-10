Lotto-winnaar kocht lot bij Press Shop Kouterstraat: “Winst levert 875.000 euro op” Yannick De Spiegeleir & Johan Picqueur

01 oktober 2019

16u27 8 Zele Het winnend lotje van de Lotto-trekking op 11 september werd aangekocht in de Press Shop Kouterstraat in Zele: de krantenwinkel van Odette en haar dochters Karine en Ann.

Over de identiteit van de fortuinlijke winnaar of winnares is niks geweten, maar hij of zij strijkt wel 875.000 euro op door zes juiste cijfers aan te duiden. “Ons mama heeft vroeger nog veel Lotto-winnaars gehad. Voor ons is het de eerste keer, voor zover we weten, dat er zo’n groot winstbedrag gehaald wordt dankzij een lotje uit onze winkel. Het bewijs dat je nog steeds beter een lotje in de krantenwinkel koopt dan online”, knipogen de zussen.