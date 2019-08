Lokale politici engageren zich over partijgrenzen heen voor opwaardering spoorlijn 57: “Station Zele ontwikkelen tot mobipunt” Yannick De Spiegeleir

18u54 10 Zele In het station van Zele hebben verschillende politieke fracties uit Lokeren en Zele hun handtekening gezet onder een engagementsverklaring om spoorlijn 57 (Lokeren-Zele-Dendermonde) te verbeteren. “Deze politieke samenwerking moet het mogelijk maken om de stations van Grembergen én Bokslaar te heropenen en de spoorinfrastructuur te verbeteren”, zegt Ruben Van Miegroet, van actiegroep Openbaar Vervoer Nu.

Het voorstel dat Van Miegroet in juli lanceerde om de twee treinstopplaatsen terug te activeren kon nadien op heel wat steun rekenen van lokale politici. De Lokerse Open Vld-fractieleider Hector Van Hoye was meteen enthousiast. “Als we zien hoe Lokeren-Zuid de afgelopen jaren gegroeid is, dan zou het maar logisch zijn mocht de oude stopplaats op de Spoele opnieuw geopend worden”, klonk het toen. Ook vanuit de oppositie (sp.a, Groen en N-VA) kwam er steun voor het voorstel.

“Al gaat het wel om een en-en-verhaal”, zegt Ron Van Kersschaver (sp.a). “Het station van Lokeren moet gemoderniseerd worden, maar de opening van een tweede stopplaats juichen we ook toe.” Philippe Van Streydonck (N-VA) herhaalde zijn voorstel voor de opening van een station vlakbij de ingang van industriezone E17/3.

Ook de Zeelse meerderheidspartijen CD&V en Leefbaarder Zele tekenden present op de engagementsverklaring. “Wij hebben enkele weken terug nog rond de tafel gezeten met NMBS. Er is ons toen verzekerd dat het aantal treinen op de spoorlijn tussen Lokeren en Dendermonde niet zal afgebouwd worden. Integendeel, ze bekijken eerder hoe ze de spoorlijn kunnen ‘intensifiëren’. Er is mij ook verzekerd dat de spoorlijn niet zal geknipt worden in Dendermonde, pendelaars kunnen tot in Brussel blijven rijden.” Ook de stationsomgeving van Zele vormt een uitdaging voor de bestuursploeg. “We overwegen om hier een ‘mobipunt’ te creëren waar mensen ook terecht kunnen voor deelauto’s en –fietsen. Een werkgroep ontfermt zich over deze problematiek zodat we een eigen plan en visie aan de NMBS kunnen voorstellen.” Schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele) stipt het belang aan van de trein als aantrekkelijk alternatief voor de wagen. “Zowel ‘s ochtends als ‘s avonds nemen een pak Zelenaars de trein tijdens de spits. Deze moet dus zeker behouden blijven. Tegelijkertijd moeten we als bestuur toekomstgericht nadenken over hedendaagse alternatieven zoals een mobiele applicatie om te carpoolen of flexibele werkplekken.”

Vanuit Dendermonde waren er geen politici afgezakt, maar schepen Leen Dierick (CD&V) toonde zich in het verleden al meermaals pleitbezorger van de heropening van het station in Grembergen.

Rest nog hoe realistisch de vraag is dat de treinhaltes straks terug opengaan in tijden van besparingsrondes bij de NMBS. Ruben Van Miegroet van Openbaar Vervoer Nu gelooft alvast in de slaagkansen. “Dat zoveel politici zich engageren over de partijgrenzen heen is een positief signaal. Er zijn bovendien voorbeeld van stations elders in het land die terug zijn opengegaan of waar er plannen zijn. Ik denk aan Seraing bij Luik, Arcaden in Brussel of Hamont in Limburg.”