Lode De Roover neemt opnieuw deel aan Bocuse d’Or Yannick De Spiegeleir

10 oktober 2019

16u03 4 Zele Nadat hij eerder dit jaar een achtste plaats behaalde op Bocuse d’Or waagt de Zeelse chef Lode De Roover van Fleur De Lin opnieuw zijn kans om een plaatsje te veroveren op het ‘wereldkampioenschap van de gastronomie’.

De Roover legde de afgelopen jaren een knap parcours af en plaatste zich via de Belgische én Europese editie van de wedstrijd voor de wereldfinale in Lyon. Hij behaalde daar met zijn team een knappe achtste plaats, maar moest onder meer de duimen leggen voor de Scandinavische teams die een sterke reputatie verdedigen in de culinaire wedstrijd.

“Ik ben er van overtuigd dat we nog beter kunnen doen met ons land. Daarom heb ik er mee mijn schouders onder gezet dat de kandidaat die ons land vertegenwoordigt, zal begeleid worden door een team van twaalf Belgische topchefs, ongeacht of ik die kandidaat ben of iemand anders”, zegt De Roover. “Enkel op die manier kunnen we de Scandinavische teams naar de kroon steken, want op culinair vlak staan we al heel ver.”

De finale van Bocuse d’Or België zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 tijdens Horeca Expo Gent in de gebouwen van de Flanders Expo. De kandidaat zal België vertegenwoordigen tijdens de Europese finale van Bocuse d’Or in juni 2020 te Estland. Hij wordt bijgestaan door een commis en begeleid door een gastronomisch coachingteam. Het nationale team wordt klaargestoomd voor de Europese finale in een nieuw trainingscentrum. Als het Belgische team zich kwalificeert tijdens het Europees kampioenschap koken, mag het door naar de wereldfinale in Lyon. Die vindt plaats in januari 2021 .