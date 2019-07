Lode De Roover gehuldigd voor achtste plaats in Bocuse D’or in Lyon: Chef-kok Fleur de Lin zal opnieuw deelnemen aan wedstrijd Koen Baten

05 juli 2019

16u32 5 Zele De gemeente Zele heeft donderdagavond Zeels chef-kok Lode De Roover een huldiging overhandigd voor zijn prestatie op de Bocuse D’or vorig jaar in Frankijk. De Zelenaar nam deel aan de prestigieuze kookwedstrijd en behaalde daar de achtste plaats. Meteen maakte de kok bekend dat hij dit jaar opnieuw zal meedoen om geselecteerd te geraken. “De beslissing was eigenlijk al kort na de vorige deelname gemaakt, maar nu is het officieel”, zegt Lode De Roover.

De chef-kok werd in februari 2019 achtste op de culinaire wedstrijd in het Franse Lyon. Na een lange voorbereiding en een schitterende presentatie. Die is ook de gemeente niet ontgaan. “Dit soort prestaties is een zeer goede reden om iemand te huldigen”, zegt schepen van Cultuur Thomas Bauwens. “Lode heeft met zijn kookkunsten ons land vertegenwoordigd, en we zijn trots dat hij deze prestatie heeft kunnen verwezenlijken.” Hij kreeg een beeld van zichzelf en een medaille en een laurierplant overhandigd door de gemeente.

De chef-kok zelf was heel blij met de huldiging, maar ziet het niet alleen voor zichzelf. “Het is leuk dat ze positieve zaken met de gemeente in het daglicht plaatsen”, aldus Lode. “Het is een zeer positieve gebeurtenis en een fantastisch avontuur geweest met heel de ploeg, dus het doet deugd dat dit ook erkenning krijgt.”

Opnieuw deelnemen

Lode De Roover had meteen ook een primeur voor iedereen die aanwezig was. “Het was al het meest gekke dat ik ooit gedaan had, maar ik heb beslist om dit gewoon opnieuw te doen. In augustus neem ik opnieuw deel aan de voorrondes voor de Bocuse D’or,” klinkt het. Hij zal daar strijden tegen enkele andere koks die ook al een pak ervaring hebben, maar Lode is er klaar voor. “De beslissing was bijna al meteen genomen na de vorige deelname, maar ik heb het toch nog even laten bezinken. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt.”

Om deel te nemen aan de grootste en meest prestigieuze kookwedstrijd van de wereld is er heel wat voorbereiding nodig. “Het is heel intens. Je bent met een heel team uren bezig. In de voorbereiding heb je bijvoorbeeld 50 uur om het gerecht te maken, maar op de wedstrijd zelf moet je dit alles in 5,5 uur doen”, klinkt het. “Langs de andere kant is het ook heel leerrijk en een boost voor de carrière.”

De kok van Fleur De Lin is enorm gemotiveerd. “Uiteraard is het de bedoeling om opnieuw naar Frankrijk te mogen en te kunnen koken voor een tribune van 5.000 man, wat niet weinig is”, lacht Lode. “Als ik mag deelnemen, hoop ik natuurlijk ook beter te doen dan de achtste plaats, anders zou het weinig zin hebben. De competitie is groot, maar ik ben er zeker klaar voor”, besluit De Roover.